Милиция задержала вчерашнего ”минёра”

Вчера около 21.00 в Киеве по спецлинии “02” в милицию позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что на железнодорожном вокзале “Киев-Пассажирский” заложена взрывчатка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, во время проведения обследования было эвакуировано около 5,5 тыс. пассажиров и обслуживающего персонала. Взрывоопасные предметы не выявлены.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий милицией задержан 18-летний житель Полтавской области, без постоянного места работы, который сделал упомянутое ложное сообщение. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.