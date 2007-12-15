Названа ”Книга года” Украины

Книгой-победителем премии "Книга года Би-Би-Си" назван "Андріївський узвіз" (“Андреевский спуск”) Владимира Дибровы.

Определен также победитель конкурса читательских рецензий, который в этом году проводила Украинская служба Би-Би-Си, - Татьяна Дигай.

Выбор среди финалистов книжной премии оказался очень сложным. Все книги из "короткого списка" - "Семга" Софии Андрухович, «Трохи пітьми» ("Немного тьмы") Любка Дереша, "Андріївський узвіз" Владимира Дибровы, «Майже ніколи не навпаки” ("Почти никогда не наоборот") Марии Матиос и "БЖД" Сашка Ушкалова - показались экспертам интересными и важными.

Экспертами в этом году выступили: Вера Агеева, профессор Киево-Могилянской академии, Сергей Васильев, культурный обозреватель журнала ШО, Сергей Жадан, писатель, прошлогодний победитель Книги года Би-Би-Си, Александр Ирванец, поэт, Светлана Пиркало, продюсер Би-Би-Си.

Напомним, что в длинный список, кроме названных, также входили:

"Таємниця", Юрий Андрухович

"Мізерія", Тарас Антипович

"Електронний пластилін", Михаил Бриних

"Гальманах", Богдан Жолдак

"Зоопарк", Андрей Кокотюха

"Жертва забутого майстра", Евгения Кононенко

"Не червоніючи", Оксана Луцишина

"Сонце так рідко заходить", Оксана Луцишина

"Говорити", Таня Малярчук

"Слуга з Добромиля", Галина Пагутяк

"Чебрець в молоці", Наталья Сняданко.