Кировоградского милиционера приговорили к 4 годам за избиение задержанного

В Кировограде милиционер избил задержанного и получил 4 года тюрьмы за это.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, инспектор ППС при Кировоградском ГО УМВД Украины обвинялся прокуратурой в превышении служебных полномочий, которые сопровождались насилием. Прокуратурой была полностью доказана его вина в избиении местного жителя.

Сначала суд первой инстанции вынес приговор, согласно которому милиционер был освобожден от наказания с 3-летним испытательным сроком. На это решение прокуратура г. Кировограда подала апелляцию в связи с мягкостью назначенного наказания.

Теперь приговором апелляционного суда Кировоградской области отменен предыдущий приговор Кировского районного суда г. Кировограда. Подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом 11,9 тыс. грн, лишения звания и права на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Приговор суда в отношении инспектора вступил в законную силу на прошлой неделе.