Дмитрий Кива остался генконструктором АНТК им.Антонова

АНТК им. Антонова сегодня получило подтверждение продления действия трудового контракта Минпромполитики с генеральным конструктором АНТК им. Антонова Дмитрием КИВОЙ.

Об этом УНИАН сообщили в юридической фирме "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы АНТК.

В сообщении отмечается, что, согласно письму заместителя министра промышленной политики Владимира НОВИЦКОГО №20/3-2-541 от 14 декабря, контракт с действующим руководителем АНТК будет действовать до 18 января 2011 года.

Ранее Голосеевским районным судом г. Киева было установлено, что контракт от 19 января 2006 года за подписью министра промполитики Владимира ШАНДРЫ был заключен сроком на 5 лет, а внесение в контракт информации о первом году действия являлось опиской. Указанное решение суда от 22 января 2007 года не было обжаловано и вступило в законную силу.

"Министерство промышленной политики юридически безупречно действовало в данной ситуации, т.к. ст. 124 Конституции Украины предусматривает обязательное исполнение судебных решений на территории Украины", – комментируют ситуацию в ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

Справка УНИАН. АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова - АН-70, АН-140, АН-148 и другие.

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