Янукович назначил нового главу Госсельхозинспекции

Соответствующий указ Президента Украины от 24 сентября 2013 года обнародован на сайте главы государства.

До этого назначения Гончаренко возглавлял Центральный союз потребительских обществ Украины (Укоопсоюз).

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Должность главы Госсельхозинспекции ранее занимал Николай Вашешников, который уволен указом Президента от 24 сентября 2013 года.

Справка УНИАН. Вашешников стал главой Госсельхозинспекции в мае 2012 года. До этого он возглавлял департамент правовой и законопроектной работы Министерства аграрной политики и продовольствия.