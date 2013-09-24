Минагрополитики сэкономит на частных элеваторах 200 миллионов в год

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Теперь с комплексами будет работать Аграрный фонд, который до этого был вынужден привлекать для хранения и переработки зерна частные мощности. Об этом сообщил генеральный директор Аграрного фонда Александр Кирюк.

Передача восьми элеваторов с мельницами в подчинение Минагрополитики позволит сэкономить государственные средства на хранении зерна, обеспечить хлебопекарные предприятия мукой для изготовления социальных сортов хлеба и создать в аграрной сфере новые рабочие места.

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"С передачей элеваторов в распоряжение профильного Министерства государство сможет экономить за год почти 200 миллионов гривен, которые мы раньше платили за пользование частными мощностями. Также зерном будут загружаться мельницы, которые смогут производить в год до 700 тысяч тонн муки на социальный хлеб. Отсюда - экономическая эффективность использования мощностей и создание новых рабочих мест в регионах", - сказал гендиректор Аграрного фонда.

Отметим, что часть мощностей Государственного агентства резерва в последние годы были загружены лишь частично. Об этом ранее сообщали в пресс-службе самого агентства: "Госрезерв имеет разветвленную сеть предприятий, которые могут качественно хранить продовольственные товары, выдерживая обязательный климатический режим, все нормы ГОСТ и ДСТУ. На сегодняшний день часть из них используют свои площади не в полной мере, от этого теряет, прежде всего, государство".

Напомним, несколько лет назад в ходе реорганизации ГАК "Хлеб Украины" некоторые комплексы с элеваторами и мельницами были переданы из распоряжения Минагрополитики в распоряжение Госрезерва. Однако Госрезерв не смог загрузить их на 100%. Кроме восьми упомянутых, в управлении Госрезерва остаются 17 предприятий с элеваторами и мельницами.