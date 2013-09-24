В Одессе милиция задержала подозреваемых в убийстве регбиста
14:58, 24 сентября 2013Общество
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Задержаны двое подозреваемых в резонансном убийстве одесского регбиста Алексея Зыбало
Милиция задержала подозреваемых / Фото : vsluh.ru, Сергей Куликов
Один из них - 52-летний житель Николаевской области, второй – одессит, сообщает Сегодня.
«Уже ведутся досудебные следственные действия. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины», - сообщила сотрудник пресс-службы ГУВД Ирина Долматова.
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Как сообщает издание со ссылкой на источнии в органах, убийцы прятались в одном из частных домов неподалеку от места преступления. После задержания один из них указал, где находится оружие - пистолет системы ТТ. Также был найден автомобиль, который они пытались отмыть от следов крови.
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