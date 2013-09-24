Украина и Китай намерены активизировать сотрудничество

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов во время второго заседания украинско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Также Сергей Арбузов провел встречу с сопредседателем комиссии - вице-премьером Госcовета КНР Ма Каем. По результатам заседания стороны подписали итоговый протокол.

"Украина придает большое значение развитию отношений с Китайской Народной Республикой. Мы рассматриваем Китай как стратегического внешнеэкономического партнера Украины и как ключевого партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У нас есть все предпосылки для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества", - заявил Арбузов.

Он отметил, что сегодня заложен прочный фундамент украинско-китайского стратегического партнерства. А совместная напряженная работа в конце прошлого года завершилась подписанием двух масштабных кредитных соглашений: о финансировании проектов в украинском агросекторе на 3 млрд долл., а также проектов в энергосекторе Украины на сумму почти 3,7 млрд долл.

Первый вице-премьер также напомнил, что ключевым событием нынешнего года должен стать визит в КНР Президента Украины Виктора Януковича.

Главными документами, которые планируются к подписанию в рамках ближайшего визита, являются пятилетняя программа развития отношений стратегического партнерства между Украиной и КНР, а также Договор о дружбе и сотрудничестве между странами.

Арбузов также подчеркнул, что Украина рассматривает Китай в качестве одного из ключевых партнеров в военно-технической сфере. По словам первого вице-премьера, уже сейчас видны положительные результаты.

"Убежден, что по результатам нашей работы и обмена мнениями будет выработана общая стратегия развития дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной, космической, сельскохозяйственной и образовательной сферах", - сказал Арбузов.

Он подчеркнул, что и правительство Украины, и представители бизнеса открыты к диалогу с китайскими партнерами.

В свою очередь, китайская сторона отметила, что установление между двумя странами стратегического партнерства в 2011 г. содействовало углублению масштабов сотрудничества и наполнило его содержанием. По словам сопредседателя комиссии - вице-премьера Госcовета КНР Ма Кая, китайская сторона удовлетворена всесторонней активизацией двустороннего сотрудничества. Он также отметил, что Китай стал важным партнером Украины во внешней торговле, а подписаные ранее кредитные соглашения на общую сумму в 7,1 млрд долл., способствовали динамическому развитию сотрудничества в сельском хозяйстве, инфраструктуре и энергетике.

Напомним, 24-27 сентября проходит рабочий визит правительственной делегации во главе с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым в Китайскую Народную Республику.