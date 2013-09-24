В Ивано-Франковской области 40 гостей свадьбы избили гаишников

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, Коломыйской межрайонной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту оказания сопротивления работникам правоохранительного органа.

Установлено, что 22 сентября, около 3 часов ночи, в селе Большой Ключев во время патрулирования трое работников ГПС ГАИ остановили мотоцикл. Транспортное средство двигалось без номерных знаков.

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Во время составления протокола между работниками ГАИ и местными жителями возник конфликт. К нему присоединились около 40 человек, которые недалеко праздновали свадьбу.

К прибытию на место происшествия следственно-оперативной группы злоумышленники скрылись.

Сведения об указанном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 342 УК Украины, внесены в ЕРДР.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг лиц, которые спровоцировали конфликт и принимали в нем участие.