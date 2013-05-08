ДТП в Ивано-Франковске: очевидцы едва не «линчевали» гаишников

Как сообщает Голос Украины, 7 мая водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» протаранил бетонную опору троллейбусной линии. Не доехав до больницы, 34-летний мужчина умер в карете "скорой".

Очевидцы происшествия утверждают, что возможной причиной аварии было преследование погибшего сотрудниками ГАИ, чей автомобиль якобы «подрезал» его грузовой микроавтобус.

Возмущенные люди, окружив патрульный автомобиль, требовали у прибывших правоохранителей на месте выяснить находились ли работники ГАИ в состоянии алкогольного опьянения. Только присутствие наряда «Беркута» спасло их от самосуда.

Впоследствии на место трагедии приехал заместитель прокурора области Олег Кипер. Только после его общения с гражданами был начат осмотр места происшествия и проведены первоочередные следственные действия.

По факту ДТП прокуратура области открыла уголовное производство. Также проводится проверка превышения служебных полномочий работниками Госавтоинспекции.

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства трагического инцидента, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.