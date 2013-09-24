Онищенко разрешил еще 30 грузинским винзаводам поставки в Россию

Группа экспертов Роспотребнадзора с 16 по 20 сентября 2013 года ознакомилась с работой 41 грузинского производителя алкоголя и минеральной воды (36 производителей винодельческой продукции, 6 производителей минеральной воды, 1 производитель пива).

"Принято решение о разрешении 31 производителю алкогольной продукции и 3 производителям минеральной воды, представить документы для осуществления процедуры государственной регистрации бутилированной алкогольной продукции и минеральной воды", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Таким образом, сейчас зарегистрировать и официально поставлять свою продукцию в Россию разрешено 95 грузинским винзаводам, 7 предприятиям по производству минеральной воды и 1 предприятию по производству пива. Эксперты не дали такого разрешения 11 винзаводам и 3 предприятиям по производству воды.

Ранее сообщалось, что члены делегации Роспотребнадзора остались довольны качеством грузинских алкогольных и минеральных напитков - об этом заявлял заместитель председателя комиссии от бизнес-сообщества по контролю качества и безопасности алкогольной продукции при Роспотребнадзоре Валерий Катуков в прошлую пятницу.

Весной этого года после семилетнего перерыва возобновился экспорт в Россию грузинской минеральной воды "Боржоми", а в июне - вина и коньяка. Ввоз на российский рынок грузинских вин, минеральной воды и сельхозпродукции был запрещен весной 2006 года на фоне обострения грузино-российских отношений. Официальной причиной запрета стали претензии к качеству.