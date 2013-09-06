МИД РФ раздражен сближением Грузии с НАТО

"Продолжающееся обсуждение перспектив присоединения Грузии к НАТО вызывает у нас закономерную обеспокоенность, и политические перемены в Тбилиси не дают оснований для смягчения нашей позиции в данном вопросе", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что грузинское членство негативно отразилось бы на всем комплексе отношений России с Альянсом, передает ИТАР-ТАСС.

"От членов НАТО мы ожидаем максимально ответственного подхода к данному вопросу, свои усилия в отношении Тбилиси им следовало бы сосредоточить на содействии стабильности и безопасности региона, включая, безусловно, мирное сосуществование с соседями Грузии, в первую очередь с Республикой Абхазией и Республикой Южной Осетией", - сказал Карасин.

Замминистра отметил недопустимость перевооружения Тбилиси, "в том числе под предлогом подготовки к операциям НАТО в Афганистане, а также возможное оседание в Грузии выводимого из Афганистана вооружения".

На днях премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что одним из важнейших гарантов безопасности Грузии является членство страны в НАТО. Официальный Тбилиси рассчитывает, что стране удастся попасть в следующую волну расширения Альянса.