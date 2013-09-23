Участие украинского фрегата в операции НАТО будет стоить 89 миллионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Юрий Ильин во время проведения медиа-дня на фрегате «Гетьман Сагайдачний».

По информации адмирала, на подготовку корабля в техническом плане потрачено 13,7 млн. грн бюджетных средств. «Это беспрецедентное (финансовое) вливание», - отметил командующий. Как сказал Ильин, 28,5 млн. грн потрачено на подготовку экипажа – отработку кораблем и экипажем курсовых задач, участие корабля в международных учениях, где экипаж получил сертификацию НАТО на совместные действия в составе многонациональных корабельных тактических групп.

По теме: Проект украинского корвета впервые рассекретили (фото)

«На непосредственное участие в самой операции будет потрачено 89 млн. грн. бюджетных средств», - сказал он.

Как отметил командующий ВМС, все эти расходы на подготовку и содержание сил и средств, заявленных к участию в операции, будут осуществляться за счет расходов государственного бюджета Украины, предусмотренных Министерству обороны Украины для содержания Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, планируется, что 24 сентября фрегат "Гетьман Сагайдачний" с вертолетом Ка-27 и группой специального назначения выйдет из порта Севастополя с целью уже непосредственной подготовки к выполнению задач операции по противодействию пиратству на море «Океанский щит» и операции ЕС «Аталанта» в районе, приближенном к району проведения операций.

22 февраля во время заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе стороны подписали соглашение об участии Украины в операции Альянса по противодействию пиратству «Океанский щит».

19 сентября Верховная Рада приняла Закон “О ратификации Соглашения (в форме обмена письмами) между Украиной и Организацией Североатлантического договора об участии Украины в операции “Океанский щит”.

В соответствии с законом, Украина берет на себя все расходы, связанные с ее участием в операции.