Проект украинского корвета впервые рассекретили (фото)

До последнего времени внешний вид корабля находился под грифом «секретно», сообщает сайт Укрспецэкспорта.

Данный корабль - перспективный тип корветов для ВМСУ, разработанный Опытно-проектным центром кораблестроения (Николаев). Головной корабль был заложен 17 мая 2011. Он может поступить на вооружение ВМСУ не ранее 2015 года.

По теме: Харьковский завод Малышева хочет производить танки самостоятельно

Конкурентными преимуществами «Проекта - 58250» является концентрация систем вооружения и огня. Это делает украинский корвет практически эквивалентом фрегата. Однако по ценовому показателю корвет дешевле фрегата.

По многим параметрам в мире практически не существует аналогов украинского корвета, который предусматривает возможность интеграции систем вооружения, разведки, связи страны-заказчика. Его водоизмещение позволяет интегрировать на его борт практически любые вышеупомянутые системы.

Справка: Выставка «Оружие и Безопасность» проводится с 2004 года раз в год под патронатом Кабинета Министров Украины и при поддержке Минобороны Украины, СБУ, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госэкспортконтроля Украины.

Во время выставки запланированы испытания техники , презентация продукции украинской оборонной промышленности отечественным и иностранным заказчикам , научно -практические конференции и семинары.