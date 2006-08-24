Пассажиры рейса «Киев-Салоники» таки вылетели в Грецию

Из Борисполя в Грецию вылетел самолет с пассажирами рейса «Киев-Салоники», несостоявшегося сегодня утром.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании “АэроСвит – Украинские авиалинии”, в 12.45 самолет авиакомпании «АэроСвит» вылетел из Киева в Салоники. Никто из 112 пассажиров, направлявшихся в греческий курортный город, не отказался от полета. Ожидаемое прибытие в греческий аэропорт – 15.05 по местному времени.

В пресс-службе авиакомпании напомнили, что сегодня рано утром самолет Боинг-737, выполнявший рейс «Киев-Салоники», через час после вылета вернулся в аэропорт «Борисполь», поскольку у командира воздушного судна возникли сомнения в нормальной работе прибора, фиксирующего давление в пассажирской кабине. Пассажиров разместили в трансферном зале аэропорта, за счет авиакомпании им было предоставлено питание. К вылету был подготовлен резервный самолет авиакомпании «АэроСвит».

Причины авиационного инцидента расследуются.