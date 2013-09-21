Украина передала России все необходимые документы по Roshen

Об этом заявил в субботу первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк.

Ранее, в пятницу, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил, что работа по возвращению продукции "Roshen" на российский рынок пока не движется, поскольку Россия не получила всей требуемой документации от украинской стороны, сообщает РИА Новости.

"Мы им направили все материалы, которые они захотели, теперь мяч на их стороне. Мы ждем от российской стороны информации, когда они готовы приехать с инспекцией", - сказал Бисюк.

Напомним, с конца июля ввоз в РФ кондитерских изделий "Roshen" запрещен после того, как Роспотребнадзор отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик компании и выявил нарушения по качеству. Украина заявляет, что заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации и готова принять на любую из украинских фабрик "Roshen" проверяющую инспекцию контролирующего органа России.

И украинские, и российские эксперты считают, что запрет является формой экономического давления с целью не допустить подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и склонить Украину к интеграции в евразийские объединения.

Также, как ранее сообщалось, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Европа с радостью примет украинские сладости.