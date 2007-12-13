”Пропаганду нацизма” Печерская международная школа берет на себя

Министерство образования и науки обнародовало результаты проверки ООО "Печерская международная школа" относительно обвинений в пропаганде нацизма на уроках истории.

Комиссия министерства квалифицировала приемы преподавания темы "Геноцид: нацизм, холокост, сталинизм 1930-х годов в Украине и геноцид в Руанде 1994 года" в учебном заведении как "грубую методическую ошибку", пишет "Коммерсант-Украина".

"Если принять во внимание лозунги на плакатах, подготовленных детьми, то, конечно, мы столкнулись с пропагандой нацизма", - сообщили в пресс-службе министерства.

В дальнейшем школе запретили использовать подобные методики преподавания, а также пособие "Веймар и нацистская Германия" (Джон Хит, Крис Хинтон. Лондон).

Чтобы разъяснить сложившуюся ситуацию, со старшеклассниками проведут воспитательные беседы.

Министерство также рекомендовало рассмотреть целесообразность дальнейшего преподавания истории в Печерской международной школе гражданином Ирландии Киераном Шинкинсом.

Кроме того, ведомство обратилось в СБУ с просьбой сократить контракт учителя из-за "широкой огласки дела и подрыва авторитета государства" согласно закону "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" по ст. 31, 32 ("выдворение из Украины").

Тем временем в самой школе не находят никаких нарушений в работе учителя и никакие санкции к нему применять не намерены, пишет издание.

"Мистер Шинкинс работает у нас уже два года, и никаких претензий к нему не было. Учитель преподавал по программе, разработанной в школе, поэтому вину и ответственность за ошибку руководство возьмет на себя", - сообщил пресс-секретарь Печерской международной школы Роман Ильтьо.

Проверку выполнения рекомендаций Минобразования намерено осуществить через месяц.

За это время школа должна оформить лицензию Киевской горгосадминистрации на проведение образовательной деятельности. Документ позволит чиновникам мониторить литературу, используемую при проведении уроков и рекомендуемую для дополнительной работы ученикам.

Как известно, скандал в престижной киевской школе, где, в частности, учатся дети президента Виктора Ющенко, разгорелся в начале декабря: на уроке истории на тему нацизма Шинкинс дал ученикам 10-х классов задание – вжиться в образ нациста и разработать предвыборные агитплакаты Адольфу Гитлеру.

Плакаты с лозунгами "Выбирайте Гитлера!", "Работа дает миску похлебки" были расклеены по всем стенам школы.

После этого Минобразования начало проверку деятельности учреждения.

Украинская правда