Эксперт: промпроизводство нарастит темпы в ближайшие месяцы

Об этом заявила главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

«Ухудшение ситуации в промышленности в прошлом месяце частично объясняется негативным календарным эффектом (на один рабочий день меньше по сравнению с августом 2012 г.) и временными трудностями в торговых отношениях с Россией, которые вынудили некоторые компании, поставляющие свою продукцию российским потребителям, сократить объемы выпуска», - отмечает она.

Специалист добавляет, что на сегодня таможенные процедуры на российско-украинской границе проходят в штатном режиме.

Кроме того, по словам Белан, отечественные производители химудобрений приостановили производство в сентябре ввиду снижения экспортных цен и высоких производственных издержек (в основном на природный газ).

Эксперт прогнозирует, что низкая база сравнения будет позитивно влиять на показатели промышленности в ближайшие месяцы.

Она также отметила, что лучше всего в прошлом месяце зарекомендовала себя горнодобывающая отрасль (+1,1% г/г в августе). Это обстоятельство эксперт связывает с продолжающимся ростом производства железной руды в результате недавнего запуска новых производственных мощностей.