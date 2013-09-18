Официальный курс валют на 19 сентября
20:47, 18 сентября 2013Общество
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Нацбанк установил курс гривни
Официальный курс валют
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 19 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 18 сентября – 799.3000)
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100 EUR – 1067.2254 (на 18 сентября – 1067.5451)
10 RUR – 2.4788 (на 18 сентября – 2.4728).
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