Официальный курс валют на 19 сентября

Нацбанк установил курс гривни

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 19 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 18 сентября – 799.3000) По теме: Доллар на межбанке дорос до 8,20 грн 100 EUR – 1067.2254 (на 18 сентября – 1067.5451) 10 RUR – 2.4788 (на 18 сентября – 2.4728). Все курсы валют на 19 сентября

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