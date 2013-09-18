Эксперты: украинские власти не допустят девальвации гривны

Такое мнение высказали эксперты, опрошенные телеканалом «ZIK» («Западная информационная корпорация», Львов).

По их мнению, правительство и Национальный банк будут и далее поддерживать стабильный курс гривны, допуская лишь незначительные его колебания.

«В Украине сейчас наблюдается значительная бюджетная экономия. Можно сказать, что правительство недофинансирует какие-то запланированные программы. В значительной степени это не оказывает давления на гривну, поскольку нет больших бюджетных выплат», — пояснил профессор Львовского института банковского дела г-н Савьюк. Он также отметил, что плавный рост доходов населения также оказывает стабилизующее влияние на валютный рынок — люди не направляют сбережения на покупку долларов.

Банкир Роман Лепак в комментарии телеканалу «ZIK» отметил, что плавные колебания курса гривны пойдут на пользу украинской экономике, в то же время глубокая девальвация национальной валюты может привести к возникновению проблем, особенно с обслуживанием внешних долгов.

«Для бизнеса и для государства более высокий курс доллара будет означать рост стоимости обслуживания внешних долгов. А они достаточно велики как у корпоративных заемщиков, которые привлекали средства на международных рынках, так и у государства», — сказал банкир.

В то же время, оценивая курс гривна/доллар на ближайшее время эксперты сошлись во мнении, что он может достичь отметки 8,4-8,5 грн/$, но говорить о более глубокой девальвации нет причин. Напомним, средние котировки валютного межбанка сейчас находятся на уровне 8,16-8,17 грн/$.