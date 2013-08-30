Эксперт рассказал, каким будет курс гривны осенью

Об этом заявил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, -сообщает система TRData.

«На валютном рынке уже давно событием считается движение гривны на пару копеек в любую сторону. Причем, эти движение цикличны и сама гривна никуда не двигается уже очень давно», - сказал он.

При этом, по словам специалиста, приближение осени особо не отражается на динамике валютного рынка

«И даже приближение осени, которая, по идее, должна нервировать большую часть экономического сообщества, так трепетно эту осень ожидавшего еще с весны, не отражается особо на динамике», - добавил Фурса.

Напомним, что ранее эксперты "Райффайзен Банк Аваль" спрогнозировали, что обменный курсгривны к доллару будет стабильным в ближайшие два года.

Начиная с 2010 года, курс гривны к доллару США колеблется в узком интервале 7,9-8,2 гривен за 1 доллар.