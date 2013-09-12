Кабмин выделил почти 800 миллионов на биопаспорта

Правительство Украины выделило на реализацию данного плана до 2016 года 793,3 млн грн, говорится в сообщении Информационно-аналитического бюллетня КМУ.

Паспорт нового поколения содержать в себе бесконтактный чип с личной информацией. Загранпаспорт нового образца будет более консервативным и выполненным в форме книжечки. В правом форзаце документа будет расположен бесконтактный электронный носитель.

Биометрический паспорт, согласно Закона и международных стандартов, будет содержать два вида данных: основные и дополнительные. К основным относится подробная информация о человеке - оцифрованная фотография лица, оцифрованная подпись, фамилия, имя, дата рождения. Дополнительные сведения - это отпечатки пальцев.

Гражданские паспорта будут оформляться с момента рождения.

В сообщении говорится, что сроки оформления остаются прежними - до 30 дней. Внутренний паспорт, который ранее был бессрочным, в будущем будет выдаваться на 10 лет. Замена «старого» паспорта на новый - биометрический - будет добровольным. По предварительным оценкам, стоимость нового паспорта составит 350 грн.

Напомним, что 6 декабря 2012 вступил в силу Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документы, которые подтверждают гражданство Украины , удостоверяют личность или ее специальный статус». Закон предусматривает использование биометрических пластиковых карточек вместо действующих сейчас бумажных паспортов.