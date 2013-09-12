Кабмин выделил почти 800 миллионов на биопаспорта
Кабинет Министров Украины на заседании 11 сентября утвердил план мероприятий по внедрению биометрических паспортов.
Правительство Украины выделило на реализацию данного плана до 2016 года 793,3 млн грн, говорится в сообщении Информационно-аналитического бюллетня КМУ.
Паспорт нового поколения содержать в себе бесконтактный чип с личной информацией. Загранпаспорт нового образца будет более консервативным и выполненным в форме книжечки. В правом форзаце документа будет расположен бесконтактный электронный носитель.
Биометрический паспорт, согласно Закона и международных стандартов, будет содержать два вида данных: основные и дополнительные. К основным относится подробная информация о человеке - оцифрованная фотография лица, оцифрованная подпись, фамилия, имя, дата рождения. Дополнительные сведения - это отпечатки пальцев.
Гражданские паспорта будут оформляться с момента рождения.
В сообщении говорится, что сроки оформления остаются прежними - до 30 дней. Внутренний паспорт, который ранее был бессрочным, в будущем будет выдаваться на 10 лет. Замена «старого» паспорта на новый - биометрический - будет добровольным. По предварительным оценкам, стоимость нового паспорта составит 350 грн.
Напомним, что 6 декабря 2012 вступил в силу Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документы, которые подтверждают гражданство Украины , удостоверяют личность или ее специальный статус». Закон предусматривает использование биометрических пластиковых карточек вместо действующих сейчас бумажных паспортов.