В Чехии в ДТП пострадали граждане Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

По его информации, 14 сентября около 10 часов утра на автодороге между населенными пунктами Вацлавов и Брунталь Морабско-Силезского края произошло ДТП с участием граждан Украины. Автомобиль выехал на встречную полосу движения, влетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП два пассажира получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу в городе Острава.

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Водитель автомобиля и остальные пассажиры не пострадали.

На сегодняшний день Консульством Украины установлены контакты со следователем полиции Чешской Республики, который проводил следственные действия по факту ДТП, и с больницей, где находятся граждане Украины.

Причины ДТП выясняются.

Упомянуты граждане Украины постоянно проживают в городе Прага.