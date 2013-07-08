В ДТП в Чехии погибли двое украинцев

20:44, 08 июля 2013
Общество
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7 июля 2013, в результате дорожно-транспортного происшествия на скоростной автомагистрали D 1 у города Вышков в Юго-Моравском крае (Чехия), погибли двое граждан Украины.

дорога чехія / Фото : atn-trans.com

Об этом сообщает департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

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Погибшие граждане имели разрешение на долговременное пребывание в Чешской Республике.

Тела погибших будут перевезены в Украину 9 июля 2013. Все расходы покрывает чешская страховая компания.

Близкие родственники погибших проинформированы.

Дело находится на особом контроле МИД и консульства Украины в Брно.

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