В ДТП в Чехии погибли двое украинцев

Об этом сообщает департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

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Погибшие граждане имели разрешение на долговременное пребывание в Чешской Республике.

Тела погибших будут перевезены в Украину 9 июля 2013. Все расходы покрывает чешская страховая компания.

Близкие родственники погибших проинформированы.

Дело находится на особом контроле МИД и консульства Украины в Брно.