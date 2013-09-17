Мельник готовился к побегу за границу с 2004 года - СМИ

Именно в это время ему угрожала уголовная ответственность за участие в фальсификациях на президентских выборах.

Как пишет газета "Вести" в номере 17 сентября, именно тогда Мельник купил себе недвижимость в Литве и автоматически мог претендовать на получение паспорта этой страны.

Гражданство этой страны служило ему «запасным выходом на случай преследований в Украине. Когда буря вокруг Мельника улеглась, и он опять был на коне паспорт другой страны лег под сукно, но пригодился уже в 2013 году», - пишет «Вести».

В то же время народный депутат Геннадий Москаль уверяет, что ему удалось отследить всю цепочку передвижений беглого ректора.

«Мельник оказался очень искусным актером, перехитрившим и режиссера, и постановщика уголовного преследования против своей персоны, - сказал Москаль. – Все прекрасно понимали, что с его связями альтернативы взятию под стражу нет. Когда же появилось решение суда о домашнем аресте в Ирпене, стало ясно, что ему дают сбежать. Весь Ирпень – это феодальная вотчина Петра Мельника, где ему должен каждый встречный и поперечный, не мудрено, что милиционеры явно притворились, будто побег стал для них неожиданностью».

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Москаль уверен, что перед побегом Мельник получил консультации лучших специалистов по миграционному законодательству западных стран, и вся комбинация была продумана до мелочей.

«Я имею достоверные данные, что он выехал через Беларусь, но на границе был задержан белорусскими пограничниками, - сказал Москаль. – Однако потом по звонку высокого начальства из Минска Мельника отпустили. Почему это сделали - надо спрашивать у окружения Лукашенко. Вероятно, и там есть коррупционные лазейки либо личные знакомства Мельника. Из Беларуси экс-ректор добрался до одной из прибалтийских стран, не хочу называть ее накануне Вильнюсского саммита, чтобы послы не слали спикеру Рыбаку ноты протеста, и он меня потом не отчитывал. Посмотрите на карте, какая страна прибалтийская страна ближе всего, если прокладывать маршрут из Украины».

Справка УНИАН. Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения свободы в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

Позже Генпрокуратура Украины подтвердила информацию, что Мельник выявлен в США - в городе Сан-Маркос в штате Калифорния.