ГПУ попросит США выдать Мельника "на условиях взаимности"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, ведомство направило международно-правовое поручение о проведении ряда следственных действий с Мельником на территории США.

В пресс-службе отметили, что в международно-правовом поручении Генпрокуратура просит американских коллег проинформировать, по каким документам экс-ректор пересек границу, на каких основаниях в настоящее время находится в США. Также украинская сторона просит оказать помощь в проведении ряда следственных действий на территории США.

В ведомстве напомнили, что Украина не имеет права направлять в США экстрадиционный запрос на выдачу Мельника, поскольку отсутствует международный документ, регламентирующий экстрадицию.

Вместе с тем в пресс-службе подчеркнули, что Генпрокуратура Украины будет просить о выдаче экс-ректора на других основаниях.

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"Несмотря на отсутствие договора об экстрадиции, следующим шагом станет ходатайство о выдаче Мельника Украине на условиях взаимности", - сказали в ГПУ.

При этом в ведомстве не уточнили, когда именно будет направлена эта просьба и какие условия в ней будут оговорены.

Справка УНИАН. Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения свободы в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

Позже появилась инфор