Захарченко уже не интересует вопрос поимки Мельника
После объявления местонахождение беглого экс-ректора Национального налогового университета Петра Мельника Генпрокуратурой, милиция не будет заниматься его поисками и доставкой в Украину.
Об этом накануне заседания Межведомственной комиссии в Клубе Кабинета Министров сообщил министр внутренних дел Виталий Захарченко.
«Как раз в Генеральную прокуратуру и обращайтесь, они вам дадут объяснения, как они будут этим заниматься, потому что это их дело», - рассказал Виталий Захарченко о ситуации с Мельником, сообщает ICTV. На уточняющий вопрос, почему этим не будет заниматься МВД, Захарченко не ответил, уйдя прочь.
Напомним, 27 августа министр заявил, что ведомству стало известно где находится беглец и правоохранители готовят его экстрадиции.
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Напомним, как сообщали УНИАН, в ответ на депутатский запрос Геннадия Москаля, где находится бывший ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник, пойман на получении взятки в 120 тысяч долларов, и бежавший из-под домашнего ареста, Генпрокуратура сообщила, что беглец находится в городе Сан-Маркос в штате Калифорния США.