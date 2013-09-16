Официальный курс НБУ на 16 сентября
09:33, 16 сентября 2013Общество
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Нацбанк установил курс гривни.
Курс валют НБУ / Фото : npblog.com.ua
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 16 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 13 сентября – 799.3000)
100 EUR – 1062.6694 (на 13 сентября – 1062.2697)
10 RUR – 2.4413 (на 13 сентября – 2.4464)
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