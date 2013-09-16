Официальный курс НБУ на 16 сентября

Нацбанк установил курс гривни.

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 16 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 13 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1062.6694 (на 13 сентября – 1062.2697) 10 RUR – 2.4413 (на 13 сентября – 2.4464) Читайте также: Гривну по осени роняют? Все курсы валют на 16 сентября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter