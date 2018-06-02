Гривну по осени роняют?

Пять лет назад Украина пережила тяжелую девальвацию: на протяжении 2008 года гривна стала легче на 38%, войдя в тройку мировых валют, переживших наибольшее обесценивание. Обещания Юлии Тимошенко, публично гарантировавшей, что она не пустит экономический кризис на украинский порог, по большому счету стоили ей успеха в будущей президентской гонке. Партия регионов получила возможность критиковать работу тогдашнего премьер-министра практически без ограничений, и критические выпады «регионалов» легко находили отклики в сердцах миллионов украинцев, обремененных валютными потребительскими и авто-кредитами. Сомневаюсь, что нынешняя власть захочет повторить «подвиг» своего многолетнего оппонента, подарив дополнительные шансы на успех отечественной оппозиции.

Власть достаточно неожиданно может рассчитывать на лояльность своих традиционных оппонентов. Хотя осень традиционно воспринимается оппозицией как период наступления на власть, в этом году оппозиционеры планируют вместе с представителями «регионалов» голосовать за необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС законы. Часть законов приняты 5 сентября, другие ожидают своей очереди. Найдутся ли у них силы и время, чтобы убедить сограждан, что они скоро снова станут жертвами коварных происков власти? Для этого нужны скоординированные действия, а экономическими познаниями в достаточной мере из троих топ-оппозиционеров располагает только Арсений Яценюк. Кстати, в 2004 году он на посту и.о. председателя правления Национального банка приложил немало усилий для сохранения стабильного курса гривны, и будет весьма нелогичным, если глава политсовета «Батькивщины» начнет торпедировать национальную денежную единицу.

Впрочем, и без оппозиционеров у правительства и Национального банка достаточно поводов для удержания гривны на плаву на давно устоявшемся уровне. Власть объективно заинтересована в стабильности гривны по нескольким причинам. Первая – стабильная гривна позволяет бодро рапортовать даже о символических успехах социальной политики. Вторая – устойчивый курс гривны позволяет демонстрировать отеческую заботу о бюджетниках и студентах. Третья – непоколебимость курса национальной валюты может стать аргументом в диалоге с МВФ, который, откровенно говоря, не сговорчив. Четвертая – минимизация колебаний валютного курса уменьшает основания для возможного социального взрыва. Этих краеугольных камней достаточно, чтобы за полтора года до президентских выборов обратить внимание на стабильность гривны.

В вопросе сохранения курсовой стабильности присутствует и фактор будущего. Украина провозгласила курс на сближение с Европейским Союзом, логичным воплощением которого в среднесрочной перспективе является вступление в ЕС, а в долгосрочной – введение евро. Очевидно, что готовиться к этому, как бы парадоксально это не звучало, необходимо уже сегодня – об этом свидетельствуют масштаб нашей страны, численность населения и привычка украинцев держать сбережения в долларах. Поэтому стабильность гривны – это и внешнеполитический фактор.

Сомнения в непоколебимости курса гривны провоцирует и падение объемов экспорта металлургических комбинатов. Но в августе падение остановилось, подарив основания для робкого оптимизма. Сезонно Украина получила и новый фактор – весомый урожай зерновых, который позволит в начавшемся летом 2013 году маркетинговом году выйти на второе место в мире после США по объемам экспорта зерновых.

Как ни парадоксально, но часто и справедливо критикуемые оффшорные зоны могут оказать помощь в сохранении стабильности гривны. В предчувствии президентской кампании основные спонсоры перспективных кандидатов начнут выводить средства оттуда для финансирования предвыборной активности своих протеже. Учитывая объем президентских полномочий и накал будущей борьбы, эксперты ожидают, что в отечественную экономику в ближайшее время поступит не менее миллиарда долларов, которые потратят на материально-техническое обеспечение выборов.

Полагаю, что в ближайшее время гривна будет стабильной не по той причине, что ее уже многократно пытались «уронить» в информационном пространстве, а из-за того, что сумма факторов, необходимых для ее девальвации, отсутствует.

Евгений Магда