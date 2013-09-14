Завтра в Украине продолжатся сильные дожди

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных областях ожидаются местами небольшие дожди, однако в центральных, большинстве северных, восточных областей, в Одесской и Николаевской областях ночью и утром будут сильные дожди.

В южной и восточной части местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с. Ветер северо-западный, на юге и востоке юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет 9-14°, на побережье Крыма до 17°, в западных областях 6-11°; днем 12-17°, в южной части и восточных областях 15-20°.

В Киеве и Киевской области дождь, ночью и утром сильный. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 9-14°, днем 12-17°; в Киеве ночью 12-14°, днем 14-16°.

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Сегодня, 14 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°, в районе Одессы 16°; в Днепре возле Киева 16°.