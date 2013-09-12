В Житомире сильный ливень залил дороги и тротуары (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, дождь шел всю ночь, а под утро он превратился в очень сильный ливень.

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Дороги и тротуары были буквально затоплены водой.

Точное количество осадков, выпавших за эти сутки в Житомире, сейчас устанавливается.

Вода залила самые большие перекрестки и трамвайные пути на улице Московской. Ливень также на несколько часов парализовал движение троллейбусов.

”По стоянию на 13:00 на откачивании воды в местах подтоплений в Житомире задействовано 5 единиц техники. Работы проводят по трем адресам: перекресток улиц Котовского и Щорса в центре города, переулок І Березовский (микрорайон Малеванка) и Большая Бердичевская”, - сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Сейчас коммунальные службы принимают меры для нормализации движения транспорта в Житомире.

Фото : 0412.ua