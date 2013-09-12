В Житомире сильный ливень залил дороги и тротуары (фото)
В Житомире сильный ливень залил дороги, осложнив движение транспорта.
Как передает корреспондент УНИАН, дождь шел всю ночь, а под утро он превратился в очень сильный ливень.
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Дороги и тротуары были буквально затоплены водой.
Точное количество осадков, выпавших за эти сутки в Житомире, сейчас устанавливается.
Вода залила самые большие перекрестки и трамвайные пути на улице Московской. Ливень также на несколько часов парализовал движение троллейбусов.
”По стоянию на 13:00 на откачивании воды в местах подтоплений в Житомире задействовано 5 единиц техники. Работы проводят по трем адресам: перекресток улиц Котовского и Щорса в центре города, переулок І Березовский (микрорайон Малеванка) и Большая Бердичевская”, - сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
Сейчас коммунальные службы принимают меры для нормализации движения транспорта в Житомире.
Фото : 0412.ua