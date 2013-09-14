На Одесчине приступили к ликвидации последствий наводнения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

«Комиссия приступила к работе на месте наводнения. В первую очередь правительственная комиссия организует предоставление помощи людям, обеспечение безопасности населения в зоне стихийного бедствия и проведение защитных и восстановительных работ», - сообщили в пресс-службе.

Комментируя поставленные перед комиссией задачи, премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркнул, что глава государства требует, чтобы каждый гражданин в зоне беды был защищен, а пострадавшим была предоставлена соответствующая помощь.

По теме: В Одесской области из-за наводнения эвакуировано почти 600 человек

Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за сильных дождей подтоплено 308 домов, отселено почти 600 человек.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 часов 14 сентября фиксируется спад уровня воды в подтопленных населенных пунктах.

Всего к ликвидации последствий ненастья привлечено 250 человек, 60 единиц техники и 20 мотопомп.

На случай дальнейшего осложнения ситуации образован резерв сил и средств в составе 133 человек, 41 техники и насосного оборудования для проведения аварийно-спасательных и других безотлагательных работ.