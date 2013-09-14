Сегодня отмечают День украинского кино

«Миссия мастеров кино, работников кинематографии чрезвычайно важна, ведь искусство кино имеет большое влияние на эстетичное и духовное воспитание человека, формирование его взглядов и убеждений», - говорится в поздравлении главы государства, размещенном на его сайте.

По мнению Януковича, сегодня уже можно говорить о положительных сдвигах в сфере кино. В частности, по его словам, созданы правовые принципы для его развития в рыночных условиях, в прокат выходят разножанровые ленты, успешно представляет свое искусство талантливая молодежь, осуществляется программа по восстановлению украинской классики, растет зрительский спрос на отечественный фильм.

Президент выразил уверенность, что государство и в дальнейшем будет способствовать реформированию кинематографической области, ее конкурентоспособности.

В свою очередь Азаров отметил, что весомый вклад отечественных мастеров кино в мировое кинематографическое наследие прославил Украину в мире.

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«Сегодня украинский кинематограф вдохновляют процессы возрождения. Убежден, что благодаря совместным усилиям государства, творческих работников национальный кинопродукт и в дальнейшем будет занимать достойное место в мировом культурном пространстве, а молодые мастера кино будут преумножать достижения украинской киношколы и продолжат ее лучшие традиции», - подчеркивается в поздравлении премьера, сообщается на Правительственном портале.

Президент и премьер пожелали мастерам кино и поклонникам украинского кино здоровья, новых достижений, добра и творческого вдохновения.