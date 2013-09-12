Назван фильм-номинант от Украины на Оскар

В Украинском Оскаровском комитете сообщили, что в отборе также участвовали картины "Вечное возвращение" режиссера Киры Муратовой и "Хайтарма" Ахтема Сейтаблаева.

Сообщается, что за фильм "Параджанов" было отдано 6 голосов членов Комитета из 10, за "Вечное возвращение" и Хайтарму - по 2 голоса.

Напомним, что фильм "Параджанов" - дебютный полнометражный фильм сорежиссеров Елены Фетисовой (Украина) и Сержа Аведикяна (Франция), снят в копродукции Украины, Франции, Грузии и Армении при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, ARTE FRANCE, Грузинского и Армянского Национальных Киноцентров. С украинской стороны фильм представляет киностудия Интерфильм.

Как сообщалось, в состав Украинского Оскаровского комитета входят выдающиеся деятели отечественного кинематографа и кинокритики: народная артистка Украины Ада Роговцева, народный артист Украины, кинорежиссер Олег Фиалко (председатель Комитета), лауреат технической премии Оскар Анатолий Кокуш, председатель Национального Союза кинематографистов Сергей Трымбач, кинокритик, ведущий телепрограммы Аргумент-кино Владимир Войтенко, писатель, сценарист Андрей Курков, продюсер, президент АПУ Алексей Серков, продюсер, вице -президент АПУ Дмитрий Колесников, продюсер, сценарист Игорь Савиченко, режиссер Сергей Маслобойщиков и президент Украинской киноассоциации Денис Ржавский.

В США номинанты в 24-х категориях будут объявлены 16 января 2014 года, а сама 86-я церемония вручения премии Оскар за заслуги в области кинематографа за 2013 год состоится 2 марта 2014 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.