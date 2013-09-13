Долгополов проиграл первую игру матча Кубка Дэвиса Украина – Испания

Как сообщает корреспондент УНИАН, в первой игре встречались второй номер сборной Испани и лидер украинской команды.

Украинец, который находится ниже в рейтинге, сумел выиграть только первый сет – 6:3. Затем он проиграл три партии подряд и игру в целом – 4:6, 4:6, 2:6.

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Таким образом, счет в матче стал 1:0 в пользу испанцев.

В ближайшие минуты начнется вторая игра матча, в которой один из лучших теннисистов мира, второй номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль сыграет с Сергеем Стаховским.

Как сообщал УНИАН, матч Испания - Украина проходит в Мадриде с 13 по 15 сентября.