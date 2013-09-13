Долгополов проиграл первую игру матча Кубка Дэвиса Украина – Испания
18:10, 13 сентября 2013Общество
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Испанец Фернандо Вердаско одолел в первой игре матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса Александра Долгополова.
Олександр Долгополов не смог одолеть испанца Фернандо Вердаско
Как сообщает корреспондент УНИАН, в первой игре встречались второй номер сборной Испани и лидер украинской команды.
Украинец, который находится ниже в рейтинге, сумел выиграть только первый сет – 6:3. Затем он проиграл три партии подряд и игру в целом – 4:6, 4:6, 2:6.
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Таким образом, счет в матче стал 1:0 в пользу испанцев.
В ближайшие минуты начнется вторая игра матча, в которой один из лучших теннисистов мира, второй номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль сыграет с Сергеем Стаховским.
Как сообщал УНИАН, матч Испания - Украина проходит в Мадриде с 13 по 15 сентября.
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