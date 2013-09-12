В Сумах в результате ДТП перевернулась маршрутка, 2 погибших (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, ДТП произошло сегодня около 7 часов утра на перекрестке улиц Ильинской и Калинина неподалеку от центрального автовокзала Сум.

По теме: В Харькове грузовик без тормозов смял полдесятка машин (видео)

В результате ДТП маршрутное такси №56, осуществлявшее перевозку по городскому маршруту «Химгородок – Ганновка», перевернулось. В свою очередь, иномарка врезалась в одноэтажный жилой дом, расположенный непосредственно у перекрестка.

По данным сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, маршрутка столкнулась с автомобилем Geely Emgrand. Водитель иномарки, выезжая с ул. Калинина, не пропустил маршрутку, что следовала по ул. Ильинской. В это время светофоры на перекрестке работали в мигающем режиме.

В результате столкновения погибли две женщины – пассажирки маршрутки. Одна из них –1958 года рождения, личность другой устанавливается. Еще 15 пассажиров маршрутки автомобилями «скорой помощи» были доставлены в больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии доставлен пассажир иномарки. Оба водителя не пострадали.

Теперь на месте ДТП работает следственно-оперативная группа во главе с руководством милиции области. Сюда же прибыл городской председатель Сум Геннадий Минаев. Движение транспорта на данном направлении перекрыто, а весь поток автомобилей направлен на объездные дороги.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).