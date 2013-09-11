Завтра в Украине продолжится теплая осень

Завтра, 12 сентября, на Правобережье Украины будет облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, местами с грозами.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре, на остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в восточной половине местами туман.

Ветер в течение суток будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в восточных областях 6-11°; днем 17-22°, в южной части до 25°.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем временами дождь, местами гроза. Температура в Киевской области ночью 10-15°, днем 17-22°. В г. Киеве температура ночью 12-14°, днем 18-20°.

11 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-21°, в районе Одессы 14°; в Днепре возле Киева 15°.