Депутаты называют популизмом компенсации за утилизацию старых авто

Гораздо эффективней была бы отмена так называемого утилизационного сбора, что привело бы к удешевлению импортных авто и предоставило бы гражданам возможность выбрать недорогой и качественный автомобиль.

Депутат прокомментировал намерение правительства внедрить практику, согласно которой при передаче старого автомобиля на утилизацию, украинские граждане смогут получить компенсацию в размере около 12 тыс. грн. на покупку нового авто отечественного производства.

По словам политика, инициатива о выплате компенсации гражданам на покупку отечественного авто является популистской.

"Сегодня автопарк в стране насчитывает 7,5 млн. единиц. Из них как минимум 2,1 млн. автомобилей старше 1985 года. Если предположить, что их собственники воспользуются госпрограммой по компенсации, из бюджета на эти цели придется выделить 25,2 млрд. грн. Это больше чем сегодняшний бюджет столицы. В современных условиях это абсолютно нереально. Таким образом, авторы подобных идей сознательно дезинформируют украинцев, чтобы смягчить их недовольство от введения так называемого утилизационного сбора", - считает Игорь Рыбаков.

Он подчеркнул, что людям необходимо дать возможность покупать качественное авто по доступным ценам.

"Мы живем в глобальном мире, где каждый может пользоваться благами цивилизации. Ни у кого ведь не возникает мысль ограничить покупку украинцами иностранной компьютерной техники лишь на том основании, что она произведена не в Украине. Так почему же с автомобилями у нас другая ситуация? Граждан сознательно лишают права на безопасный, качественный современный автомобиль", - уверен Игорь Рыбаков.

Народный депутат настаивает на необходимости отмены закона «Об утилизации транспортных средств».

"В этом случае отпадет потребность в так называемых компенсациях. Стоит предоставить людям свободу выбора, а не суживать ее до минимальных рамок. Ведь если дать человеку рыбу — он будет сыт один день. А если дать удочку — он будет сыт всю оставшуюся жизнь. Поэтому нужно отходить от практики однодневных подачек и идти путем создания условий для людей", - говорит Игорь Рыбаков.

Настаиваю, чтобы правительство выполнило поручение Президента и как минимум внесло существенные коррективы в действие принятого ранее закона о так называемом утилизационном сборе.

"Эти коррективы необходимы, прежде всего, для нормальной деятельности страны в рамках ВТО. Но не в последнюю очередь они важны и для наших граждан. Речь идет не о том, чтобы ущемить права импортеров или внутренних производителей, а о том, чтобы обеспечить украинцев качественной автомобильной продукцией", - заявил Игорь Рыбаков.