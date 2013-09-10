Украина за 7 месяцев нарастила экспорт сельхозпродукции на 35%

Значительно выросли поставки за рубеж мяса птицы, яиц и муки. Однако чтобы экспорт вырос более масштабно, Минагрополитики определило 30 наиболее приоритетных стран. На их рынки Украина будет продвигать свою сельхозпродукцию в первую очередь. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы стали мощным игроком на мировом рынке продовольствия. И наша задача − максимально присутствовать на рынках как можно большего количества стран. Для этого мы проанализировали и определили для себя 30 стран, рынки которых являются наиболее приоритетными для нас. И совместно с Министерством иностранных дел отрабатываем все возможные пути, чтобы расширить свое присутствие на них», − отметил Министр.

Николай Присяжнюк добавил, что такой подход очень актуален. Поскольку экспорт отечественного продовольствия динамично растет. И это не только продукция зерновой отрасли, но и перерабатывающей. Так, за 7 месяцев текущего года Украина на 35% нарастила поставки за рубеж готовой продукции и продуктов питания.

«В частности, почти вдвое выросли поставки муки, в 2,6 раза − экспорт мяса птицы, на треть − яиц. Именно это и стало следствием продуманной государственной политики по открытию новых рынков сбыта, в частности, европейских. И подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом позволит нам в разы нарастить экспорт отечественной продукции питания», − отметил глава Министерства.

Также Николай Присяжнюк добавил, что с начала года Украина экспортировала сельскохозяйственной и пищевой продукции на сумму 8,7 миллиарда долларов.

Министр напомнил, что наряду с основными традиционными импортерами украинской сельхозпродукции − Российской Федерацией, Индией, Египтом, Турцией, Испанией, Италией, − украинские экспортеры вышли на рынки Японии, Тайваня, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Южно-Африканской Республики и других стран.