Завтра в Украину придет летнее тепло

Завтра в Украине осадков не ожидается, лишь в Одесской, Николаевской области, а днем в Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей местами 13-17°; днем 19-24°, в Крыму до 27°.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.

В столице также без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

10 сентября температура воды в Черном и Азовском морях составляет 18-22°, в районе Одессы 14°; в Днепре возле Киева - 16°.