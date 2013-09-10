Умань массово покидают хасиды - осталось 300 человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уманского горотдела УМВД в Черкасской области, по состоянию на утро 10 сентября Умань уже покинули более 27 тыс. хасидов. Они уехали на автобусах и автомобилях в аэропорты Киева, Одессы и Винницы. Осталось только 300 человек, которые должны уехать до 11 сентября.

Как сообщал УНИАН, в Умань Черкасской области в этом году на празднование иудейского нового года Рош-га-Шана приехало рекордное количество хасидов – около 30 тыс. паломников из 16 стран. В этом году Новый год хасиды праздновали с 4 на 5 сентября. Охрану общественного порядка в Умани на время паломничества обеспечивали 428 милиционеров УМВД в Черкасской области, 12 израильских полицейских и 89 сотрудников ГСЧС, в том числе водолазы, химики, пиротехники.

Справка УНИАН. Основатель брацлавского хасидизма Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.