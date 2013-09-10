Абдуллина обвинила бывшего мужа в подделке поста о "быдле"

"Проанализировав сложившуюся ситуацию в медиа пространстве и «пляску на костях», которую мне устроили в Национальной опере, у меня есть предположение, кому это было нужно. В первую очередь, моему бывшему мужу - Олегу Кучерову", - сказала Абдуллина в интервью Вестям.

Она считает, что ее бывший супруг, который "хорошо разбирается в компьютерах" и "может взломать любой профиль в соцсети и прочесть переписку", приложил руку к фальсификации скандального скриншота, чтобы отомстить ей за разрыв отношений и отказ в помощи с оформлением гражданства.

Также она рассказала, что владеет украинским и попросила прощения за "чужие" высказывания об украиноязычных школах.

"Я родилась и выросла в Киеве. Училась в русскоязычной школе, что не исключало изучение украинского. Также я владею английским и итальянским", - отметила певица.

Напомним, 6 сентября в СМИ появились сообщения о комментарии солистки Национальной оперы Абдуллиной в Facebook, где она называет учеников украиноязычных школ "быдлом".

"Да в общем-то контингент родителей и детей резко отличается от быдлячих украинских школ… Я рада, что моя дочь учится среди морально здоровых детей. А не среди быдла", - было написано в комментарии.