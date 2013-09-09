Эксперт рассказал, кому выгодно создание очередного валютного ажиотажа

А для этого спекулянтам нужно создать панику, чтобы спровоцировать ажиотажный спрос на доллары. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ заявил Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

Одновременно эксперт призвал людей не поддаваться на «обвальные» прогнозы, поскольку сейчас большинство факторов работают на укрепление гривны, и экономических предпосылок для девальвации нет.

«Есть огромное количество валюты, которая находится на руках у спекулянтов. Они очень хотели бы продать ее дорого. Именно поэтому мы часто видим поток информации, негативной, панической, которая рассчитана на то, чтобы создать панику и как можно дороже продать валюту людям», — пояснил эксперт.

Напомним, что по данным Национального банка, уже несколько месяцев подряд наблюдается превышение объемов продажи валюты населением над объемами ее покупки. Аналогичная ситуация на межбанковском рынке — НБУ выкупает излишки валюты.

По мнению Охрименко, сегодня вполне очевидно, что долларовые сбережения не принесли дохода, тем, кто рассчитывал заработать на девальвации. В то же время гривневые депозиты стали наиболее выгодной инвестицией благодаря высоким процентным ставкам.

«Все люди, которые вложили в банки гривневые депозиты в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годах, каждый, кто посчитает — увидит, что гривневый депозит принес намного больше, чем доллары, или те деньги, которые лежали в тумбочке», — подчеркивает эксперт.

Схожего мнения придерживается Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера. Он уверен, что гривневые депозиты еще на долгое время сохранят свою привлекательность, что будет содействовать снижению спроса на валюту и, соответственно, снижению давления на курс гривны.

«Мейнстрим, которого мы можем ожидать в украинской экономике — валютные депозиты будут еще менее выгодными в сравнении с гривневыми», — сказал Устенко в комментарии БТБ.

По данным Национального банка Украины уровень долларизации депозитного портфеля банков снизился за семь месяцев 2013 года с 43,7% до 39,6%. Согласно результатам экспертного опроса, обнародованного накануне информационным агентством «Интерфакс Украина» банкиры не ожидают в текущем году существенных колебаний курса гривна-доллар.