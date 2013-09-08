В Одессе провели парад бородачей (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, парад под названием «Бородат-парад» прошел в центре города по случаю Всемирного Дня бороды - от Археологического музея до Потемкинской лестницы. Завершился он торжественным возложением цветов к памятнику Основателям Одессы, центральная фигура которого, императрица Екатерина Вторая, отменила в годы своего правления налог на бороду, учрежденный Претром Первым.

На праздник собрались более 100 бородачей разного возраста из Украины, России, Беларуси и Молдовы.

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Перед шествием они все вместе сфотографировались возле статуи Лаокоона, расположенной около музея. Во время шествия участники действа скандировали «Всем борода!», «Согревает в холода борода!».

Параду предшествовал конкурс интеллектуального ориентирования - пеший квест - «Следуй за белой бородой». Он был связан с бородатыми личностями Одессы. Например, Лаокоон - бородач, который борется со змеями.

После парада его участники отправились праздновать День бороды в один из местных клубов.

Всемирный День бороды отмечают ежегодно в первую субботу сентября. В Одессе подобное мероприятие прошло впервые.

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