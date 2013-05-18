На Крещатике проходит “Европейский парад барабанщиц”

Как передает корреспондент УНИАН, также в рамках празднования состоится праздничный концерт, презентации посольств государств - членов Европейского Союза в Украине, будут размещены многообразные информационные стенды, а также будут проходить развлекательные мероприятия известных украинских компаний.

В 12.00 состоится церемония открытия “Европейского городка”. В этом мероприятии примут участие министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, председатель представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, послы, аккредитованные в Украине, и глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Проведение Дня Европы в мае было основано указом Президента Украины от 19 апреля 2003 года.