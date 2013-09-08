В Мариуполе на пляже застрелили мужчину
В Мариуполе Донецкой области на пляже застрелили мужчину.
Как сообщает пресс-служба милиции Мариуполя, тело мужчины обнаружили вечером 7 сентября в прибережной зоне на камнях сотрудники охраны порта.
Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что «тело лежит около портовского ограждения на территории пляжа (район 3-го причала)», говорится в сообщении.
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Также было установлено, что на теле имеются следы насильственной смерти: сквозное пулевое ранение височной области.
На вид мужчине 40-45 лет, рост 170-175 сантиметров, был одет в черный спортивный костюм и кроссовки темного цвета.
В настоящее время личность умершего не установлена, сообщили в милиции.