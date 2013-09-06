В Украине построят сеть кооперативных элеваторов

Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк на встрече с лидерами фермерского движения.

«Вопрос сбыта зерна остается одним из самых актуальных. Мы постоянно устраиваем встречи с зернотрейдерами. Однако проблемы производителей зерна являются первоочередными. Так, мы уже уменьшили стоимость фитосанитарных сертификатов на зерно. Также работаем над удешевлением перевозок «Укрзализныци», услуг припортовых элеваторов. Однако этого мало. Если производители зерна объединятся в кооперативы, то получат дополнительную помощь от государства в этом и других направлениях», − подчеркнул Министр.

По теме: Украина уже собрала 32,7 млн тонн зерна

Николай Присяжнюк отметил, что в Украине необходимо создавать кооперативные элеваторы. Сейчас отрабатывается модель финансирования их строительства. По словам Министра, такие элеваторы могут размещаться у точек отправления зерна, чтобы избежать дополнительной перевалки.

Кроме того, Николай Присяжнюк напомнил о возможности сбыта остальной сельхозпродукции через заготовительно-сбытовую сеть «Родное село» - кооперативы получат в лизинг специальные автолавки для сбыта фермерской продукции в городах.

«Стартует пилотный проект «Родное село», который привлекателен и для вас, и для потребителя. Так, в городах создадут сбытовые точки. А кооперативы получат в лизинг необходимое оборудование для организации пунктов сбора продукции. Это будут специальные автолавки для продажи молока, мяса, овощей и фруктов», − отметил Министр.

Николай Присяжнюк призвал фермеров подавать заявки на получение этой техники для организации заготовительных пунктов. После этого будут определены первые 3-4 области для реализации проекта.