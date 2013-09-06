Завтра в Украине будет холодно и мокро
13:15, 06 сентября 2013Общество
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Завтра в Украине местами ожидаются небольшие дожди, в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму умеренные дожди.
в Украине местами ожидаются небольшие дожди
Лишь в западных, Житомирской и Винницкой областях - без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Ветер будет западным, северо-западным, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, в южной части до 14°, в западных областях 3-8° тепла; днем 14-19°, на крайнем западе и юге Украины местами 20-23°, в Закарпатье - до 26°.
В Киеве и области в субботу ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 6-11°, днем 14-19°, в Киеве ночью 8-10°, днем 16-18°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в районе Одессы 14°, Феодосии 17°, в районе Геническа 16°; в Днепре возле Киева 16°.
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