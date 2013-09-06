Банкиры не увидели девальвации с приходом осени

Об этом заявили эксперты в ходе круглого стола на тему: "Ограничение наличных расчетов в действии".

"Я считаю, что несмотря на волатильность рынка никакого валютного коллапса не случится. Тем более, если удастся привлечь средства с внешних рынков и от населения, во что я охотно верю, то ситуация будет стабильной, как это было в течение всего года", - заявил глава правления банка "Хрещатик" Дмитрий Гриджук, ссобщает РБК-Украина.

Согласна с тем, что осень серьезным образом не отразится на валютном рынке начальник управления развития продуктов "Банка Кипра" Анна Макаренко.

"Никаких предпосылок для серьезных колебаний на валютном рынке нет. Все методы Нацбанка ведут к дедолларизации экономики. В частности, те меры, которые регулятор, применил в последние полгода - требования касательно норм резервирования, безналичные расчеты - способствовали увеличению гривневых депозитов, сокращению всех процентных ставок и укрепления гривны", - отметила она.

При этом банкир заметила, что население, увидев стабильную национальную валюту с 1 сентября, понесло доллары в кассы банков.

"Где-то за последние две недели августа начались кратковременные всплески, когда покупка доллара превышала продажу, что связано с наступлением делового сезона. Но когда люди увидели, что с 1 сентября ничего не произошло, гривна не упала, девальвации не случилось, все стало на круги своя - доллар больше продают", - сказала Макаренко.

Напомним, что ранее эксперты "Райффайзен Банк Аваль" спрогнозировали, что обменный курс гривны к доллару будет стабильным в ближайшие два года.

Начиная с 2010 года, курс гривны к доллару США колеблется в узком интервале 7,9-8,2 гривен за 1 доллар.