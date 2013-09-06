Уверенность украинцев в гривне возросла — зарубежные эксперты

Такое мнение высказали опрошенные телеканалом БТБ зарубежные эксперты.

«Статистика демонстрирует рост уверенности в национальном банковском секторе. Кроме того, люди осознают, что хранить деньги в форме гривневого депозита намного лучше, чем в иностранной валюте или в матрасе, или закопанными на заднем дворе», — сказал Кристофер Баум, экономист Бостонского колледжа экономики. Он подчеркнул, что восстановление доверия к гривне и банковской системе в значительной степени связано не только с политической стабильностью в стране, но и с ростом доверия украинцев к экономической политике правительства и Национального банка.

«Рост объема долгосрочных депозитов свидетельствует об уверенности людей в банковской системе и в экономической политике властей в целом», — добавил Кристофер Баум.

Аналогичного мнения придерживается его коллега — Риккардо Джуччи, генеральный директор «Berlin school of economics». По его мнению, стабильность курса гривны повышает доверие к ней, поэтому национальная валюта становится все более привлекательным инструментом для хранения сбережений.

«Сейчас есть значительная доля гривневых депозитов. Все это — признаки роста уверенности в национальной валюте. Эти проценты — знак позитивного развития событий», — сказал Джуччи, комментируя прирост депозитной базы украинских банков в национальной валюте.

Напомним, по данным Национального банка Украины, объемы гривневых депозитов за семь месяцев 2013 года выросли на 25,4% и превысили отметку 230 млрд грн. Улучшается и срочная структура вкладов — доля долгосрочных депозитов увеличилась на 4,5, превысив 39% депозитного портфеля банков.